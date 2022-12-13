Французский президент Эмманюэль Макрон ожидает решения по вопросу допуска россиян на Олимпиаду в Париже летом текущего года. Соответствующее заявление глава государства сделал перед европейскими журналистами во время своего прибытия на специальное заседание саммита ЕС, проводимого в Брюсселе. По мнению политика, руководство Международного олимпийского комитета примет постановление об Играх 2024 года скоро. Эта тема поднималась во время обсуждения с Владимиром Зеленским вечером 8 февраля.
Мы объяснили, что вопросы об участии спортсменов находятся в компетенции МОК. Принятые им до сих пор решения касаются соревнований в ближайшие месяцы, но не охватывают период Олимпиады.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
По мнению французского лидера, решение МОК будет зависеть от обстоятельств и развития украинского кризиса.
Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставку истребителей.
Фото и видео: European Commission
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