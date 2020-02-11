Президент Франции объяснил, почему не станет говорить об этом.

Французский президент Эмманюэль Макрон не стал определять "красную линию" для ситуации на Украине. Соответствующую позицию глава государства высказал в эфире местного телеканала France 5. Журналисты попросили гостя программы ответить на вопрос, касающийся обвинений и слухов в отношении России, что страна якобы применяет на территории соседнего государства химическое оружие.

Сказать, что будет красной линией — значит сказать, как реагировать и где…Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы на себя просто так не возьмем. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По мнению политика из Франции, выступление с подобной обвинительной антироссийской позицией сделает его союзником стороны конфликта, а также косвенно заставит "вступить в войну с Россией".

Макрон: Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе.

Фото и видео: YouTube / C à vous

