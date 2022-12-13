Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы

Глава Франции рассказал о том, почему ездит в регионы и общается с обычными гражданами.

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью местному телеканалу TF1 заявил о том, что не согласен с определением "презрительный" в свой адрес, чем его чаще всего упрекает местное население после проведения Парижем пенсионной реформы. По мнению политика, он продолжает искать контакты с гражданами своей страны, ради чего выезжает в регионы. Эти рабочие поездки происходят несмотря на массовые протесты, которые сопровождают его визиты на эти территории. Макрон пояснил, что если бы он по-настоящему презирал Францию и французов, то не пытался бы поговорить с людьми и думал только о себе, а не о национальном благе.

Я часто бываю жестким, но презрительным - нет, я не признаю этого. Быть презрительным – значит не слушать людей. Настоящее презрение – это врать людям, а я всегда горю правду. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron