Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным

Во Франции считают, что американский закон не подходит к нормам ВТО.

Французский президент Эммануэль Макрон во время выступления перед представителями местной и американской промышленности раскритиковал закон о сокращении инфляции в США (IRA).

Невозможно говорить о декарбонизации промышленности, не упомянув о законе о сокращении инфляции в США, а также о том, что нам в Европе еще придется столкнутся с его последствиями. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик из Елисейского дворца напомнил, что власти США производят природный газ, который продают дороже, чем европейские страны. При этом американская сторона предлагает огромную финансовую помощь ряду экономических секторов в Евросоюзе, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". Эмманюэль Макрон добавиил, что закон США об инфляции не соответствует требованиям Всемирной торговой организации, а также является недружественным поведением Вашингтона по отношению к странам ЕС. Лидер Франции предложил обсудить данную проблему "в дружеской атмосфере" во время его рабочего визита в Вашингтон, который запланирован на начало декабря.

Макрон призвал Европу продолжать выполнение обязательств по климату.

Фото и видео: YouTube / BFM Business