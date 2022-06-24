Президент Франции поддержал предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов.

Французский президент Эмманюэль Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления перед европейскими журналистами на пресс-конференции в Брюсселе. Мероприятие было созвано по итогам саммита, на котором страны-члены Евросоюза постановили дать Киеву и Кишиневу статус кандидатов на вступление в региональное содружество.

Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС только после выполнения властями европейского государства ряда условий.

Макрон заявил, что не отказывается от идеи широкого европейского сообщества.

Фото и видео: European Commission