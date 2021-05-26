Макрон назвал неэффективной политику санкций против России

Глава Франции выступил за пересмотр отношений с Россией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неэффективной политику западных санкций против России. Такое заявление политик сделал в рамках второго дня саммита глав государств ЕС, который проводился в Брюсселе. На пресс-конференции спикер заметил, что меры воздействия на Москву по "замороженным" конфликтам перестали быть эффективными.

Поэтому мы попросили пересмотра политики к июню, который, по моему мнению, должен привести пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Во Франции напомнили журналистам о том, что к следующему саммиту Евросоюза эксперты подготовят доклад по отношениям с РФ. Будет сформирована среднесрочная и долгосрочная перспектива взаимодействия с Москвой. Макрон напомнил коллегам, что этот вопрос важен для безопасности европейского региона.

Ситуацию также прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель. Немецкая чиновница рассказала, что несмотря на разные точки зрения, стороны должны встречаться и разговаривать. Глава кабмина ФРГ уточнила, что обсуждает вопросы с российским президентом, так как ЕС способен представить собственные интересы лучше, чем это сделает американский президент.

Глава ЕК: ЕС и Россия остаются торговыми партнерами.

Видео: YouTube / LeHuffPost