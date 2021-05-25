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Глава ЕК: ЕС и Россия остаются торговыми партнерами

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Урсула фон дер Ляйен подвела итог первого дня саммита ЕС в Бельгии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Россия остаются важными торговыми партнерами и соседями, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом чиновница рассказала журналистам в рамках итоговой пресс-конференции после первого дня саммита ЕС. Мероприятие проводится в Брюсселе.

Россия - наш самый большой сосед, Россия и ЕС тесно связаны. Россия - важный игрок в решении глобальных вызовов. Поэтому мы попросили Жозепа Борреля представить отчет и посмотрим на отношения с ней в свете этого отчета.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В Евросоюзе заметили, что Москва бросает вызов региональным ценностям и интересам за счет "саботажа, дезинформации и кибератак". Глава Евросовета Шарль Мишель напомнил коллегам о том, что стратегическая дискуссия по РФ на саммите была "очень глубокой и полезной" в сфере подготовки следующего шага по взаимодействию с Москвой. По словам эксперта, саммит позволит сформировать стратегическое видение по отношениям с РФ.

Евросоюз заявил о праве ответить на новые санкции РФ.

Видео: European Comission

Теги: еврокомиссия, евросоюз, саммит ес, торговля, урсула фон дер ляйен, шарль мишель
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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