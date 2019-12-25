Евросоюз заявил о праве ответить на новые санкции РФ

Фон дер Ляйен, Мишель и Сассоли осудили санкции России, которые, по их мнению, направлены не на конкретных людей, а на Евросоюз в целом

Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на введение РФ для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну. Такое заявление сделали председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли.

<…> РФ выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. из заявление Евросоюза

Фон дер Ляйен, Мишель и Сассоли осудили санкции России, которые, по их мнению, направлены не на конкретных людей, а на Евросоюз в целом.

Ранее МИД России опубликовал список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ (8 человек). Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести граждан РФ.

Путин: Россия будет отстаивать свои интересы.

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