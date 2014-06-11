Макрон назвал крайне агрессивной политику субсидирования США американских компаний

Глава Франции рассказал о том, какие явления во внешней политике США он не одобряет.

Французский президент Эмманюэль Макрон назвал крайне агрессивной протекционистскую политику субсидирования властями США американских компаний. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед французской диаспорой в Вашингтоне. Европейский политик находится с рабочим визитом в столице США для проведения мероприятия при участии лидера Белого дома Джо Байдена.

Американская политика субсидирования собственных компаний является крайне агрессивной по отношению к французским предприятиям. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер Елисейского дворца раскритиковал принятый в США Акт о снижении инфляции, который предоставляет щедрые финансовые субсидии производителям электромобилей, а также аккумуляторов и энергетического оборудования. Для получения денежных средств фирмы должны "соблюдать условие" того, что их работа решает американские проблемы, но "усугубляет европейские". По словам Эмманюэля Макрона, подобная внешняя политика при отсутствии координации между сторонами конфликта чревата для мира сокращением значительного числа рабочих мест в промышленном секторе ЕС.

Макрон заявил о заинтересованности в возобновлении стратегического диалога с Вашингтоном.

Фото и видео: YouTube / BFMTV