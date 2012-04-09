Макрон: нарушение соглашения по Украине приведет к конфликту РФ с участниками переговоров

Глава Франции прокомментировал инициативу по миротворцам и гарантиям безопасности.

Нарушение Москвой потенциального мирного соглашения, которое может быть подписано вместе с киевским режимом, обернется для российского руководства вооруженным конфликтом со всеми участниками мирного процесса. Соответствующее заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон в ходе выступления на совместной пресс-конференции с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом в Белом доме. Таким образом европейский политик прокомментировал СМИ вопрос с гарантиями безопасности для Украины, а также потенциальным размещением западных миротворческих сил на территориях, которые являются неподконтрольными для РФ.

Украина и Россия подпишут соглашение, инициированное президентом Трампом, гарантами которого являемся мы, и если Россия нарушит его, то де-факто вступит в конфликт со всеми, кто взял на себя обязательства по мирному процессу. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава Елисейского дворца добавил, что добавил, ему удалось детально обсудить предложения Парижа, Лондона и прочих стран региона с властями в Вашингтоне. Он подчеркнул важность заявлений Трампа о готовности США как международного союзника оказать поддержку в этом вопросе, назвав ситуацию "поворотным моментом". Эмманюэль Макрон также назвал обнадеживающими слова Дональда Трампа по поводу того, что направление натовских войск в рамках миротворческой миссии обсуждалось на переговорах с Россией и "это считалось приемлемым".

Это не опасно, но создает уверенность. И нам кажется, что это менее опасно, чем то, что могло бы пойти гораздо дальше с юридической точки зрения, и нам кажется, что это то, что нам нужно сделать. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон загрустил после отказа Трампа называть Путина диктатором.

Фото и видео: Белый дом