Макрон на сессии ГА ООН призвал Россию затронул тему с Навальным

Он попросил "пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера".

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Макрон попросил "пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера Алексея Навального". Об этом он заявил в ходе своего обращения для 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Франции отметил, что он не потерпит применение химического оружия в Европе, в России, а также в Сирии. Речь идёт о нервно-паралитическом веществе "Новичок".

Напомним, что российские представители считают, что поводов для возбуждения уголовного дела нет.

Ранее мы сообщали о том, что раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным.