Президент Франции признал ответственность за массовые убийства в Гисози.

Президент Франции Эмманюэль Макрон извинился за геноцид африканцев. Заявление глава государства сделал в рамках своей речи в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в поселении Гисози. Спикер признал политическую ответственность Парижа в трагедии, которая произошла в Руанде. С апреля по июнь 1994 года жизни лишились порядка 800 тысяч человек.

У Франции также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды… Франция, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, фактически встала на сторону режима геноцида. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик заявил, что фактически Франция организовала массовые убийства в Руанде. Из эту трагедию глава государства попросил прощения у африканского народа.

Макрон назвал неэффективной политику санкций против России.

Фото: YouTube/C à vous