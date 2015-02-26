Президент Франции прибыл на избирательный участок в Ле-Туке.

Французский президент Эмманюэль Макрон и его жена проголосовали во втором туре парламентских выборов (за кандидатов, которые будут находиться в Национальном собрании - нижней палате местного законодательного органа страны). В полдень политик прибыл на избирательный участок, расположенный в приморском городе Ле-Туке на севере Франции. Там у главы государства находится загородный дом. В СМИ отметили, что на месте французский лидер около получала общался с местными жителями, раздавал автографы и фотографировался.

На данный момент свои голоса также отдали кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Утром 19 июня лидер оппозиции посетила избирательный участок в коммуне Энен-Бомон, в которой она сама баллотируется. Руководитель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон проголосовал в Марселе. Политики приняли решение не отвечать на вопросы журналистов, так как им запрещено общаться с прессой до завершения голосования.

Премьер-министр Франции Элизабет Бонн проголосовала в городе Вир, находящемся на северо-западе страны. Чиновница также принимает участие в парламентских выборах в нормандском департаменте Кальвадос.

Кулеба появился на встрече Зеленского с европейскими лидерами с костылем.

Фото и видео: YouTube / AFP News Agency