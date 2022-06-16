Кулеба появился на встрече Зеленского с европейскими лидерами с костылем

У главы украинского МИД была загипсована нога.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами с костылем.

В Telegram-канале украинского лидера появилось видео его встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в Киеве. На опубликованных кадрах засветился Кулеба. Глава МИД пришел на встречу с костылем, одна нога у него была в гипсе.

Ранее мы сообщали, что Макрон, Драги, Шольц и Йоханнис встретились с Зеленским в Киеве.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official