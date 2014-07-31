Макрон допустил введение нового пакета санкций против РФ из-за ситуации в Буче

Президент Франции рассказал о возможных санкциях на уголь и нефть из РФ.

Французский президент Эмманюэль Макрон допустил введение нового пятого пакета западных антироссийских санкций из-за ситуации, произошедшей в Буче Киевской области. Информацией глава государства поделился в эфире местной радиостанции "Франс энтер". Лидер страны отметил, что Париж обсудит вопрос с международными коллегами по Евросоюзу в ближайшие дни. В частности, речь пойдет о дополнительном давлении, связанном с поставками угля и нефти.

То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что российское министерство по обороны 3 апреля опровергло обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. Военные уточнили, что выехали из города еще 30 марта, а "доказательства военных преступлений" у сотрудников СБУ появились спустя четыре дня.

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Фото: European Commission