Вице-премьер Украины заявила об открытии гумкоридоров из Мариуполя и Луганской области

Ирина Верещук рассказала о планах по эвакуации мирного населения на 4 марта.

Вице-премьер Украины, министр страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук заявила об открытии 4 марта 2022 года гуманитарных коридоров из Мариуполя и Луганской области. По ним власти займутся эвакуацией мирного населения из региона.

Будет работать коридор из Мариуполя до Запорожья, маршрут будет работать для личного транспорта. Также сегодня продолжим эвакуацию людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и село Нижнее Луганской области. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Напомним, что 3 марта российский начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал журналистам во время брифинга о срыве украинской стороной гуманитарных операций в районе Мариуполя. С 4 апреля Москва вновь откроет гуманитарный коридор для иностранных граждан и гражданского населения. РФ готова обеспечивать заход эвакуационных судов в порт Бердянска, а также выход из него.

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YouTube / Офіс Президента України