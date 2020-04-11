На 13 апреля у президента Франции запланировано обращение к нации.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил дальнейшее закрытие границ. Об этом он рассказал на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов. По его словам, границы Шенгенской зоны могут остаться закрытыми до осени минимум.

Макрон пессимистично настроен относительно развития эпидемии коронавируса в Европе и просит граждан готовиться к длительному периоду изоляции. По его мнению, дальнейшее закрытие границ вызвано тем, что в разных странах Европы и мира коронавирус протекает по-разному.

На 13 апреля у Эммануэля Макрона запланировано обращение к нации. По предварительной информации, в нём он объявит о сроках закрытия границ — в том числе и в Евросоюзе.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон объявлял о закрытии границ Франции и европейских стран Шенгенского соглашения. Новый режим наступил с 12:00 17 марта по европейскому времени и введен на 30 дней.

Ранее Макрон призвал "не пьянеть" от российской помощи для Италии.

Видео: Emmanuel Macron / YouTube