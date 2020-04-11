Президент Франции Эммануэль Макрон допустил дальнейшее закрытие границ. Об этом он рассказал на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов. По его словам, границы Шенгенской зоны могут остаться закрытыми до осени минимум.
Макрон пессимистично настроен относительно развития эпидемии коронавируса в Европе и просит граждан готовиться к длительному периоду изоляции. По его мнению, дальнейшее закрытие границ вызвано тем, что в разных странах Европы и мира коронавирус протекает по-разному.
На 13 апреля у Эммануэля Макрона запланировано обращение к нации. По предварительной информации, в нём он объявит о сроках закрытия границ — в том числе и в Евросоюзе.
Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон объявлял о закрытии границ Франции и европейских стран Шенгенского соглашения. Новый режим наступил с 12:00 17 марта по европейскому времени и введен на 30 дней.
Ранее Макрон призвал "не пьянеть" от российской помощи для Италии.
Видео: Emmanuel Macron / YouTube
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