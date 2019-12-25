Президент Франции сообщил о проведении мероприятия в Чехии.

Французский президент Эмманюэль Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества. Европейский лидер заметил, что мероприятие будет проводиться в ближайшие полгода, в тот период, когда в Евросоюзе председательствует Чехия. С заявлением политик выступил на пресс-конференции в Брюсселе по результатам второго дня саммита Евросоюза. Напомним, что идея формирования подобного формата сотрудничества принадлежит именно Парижу.

Первая встреча с нашими партнерами пройдет в Чешской Республике в рамках ее предстоящего председательства в ЕС. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее Макрон подтвердил СМИ тот факт, что не отказывается от своей идеи создания европейского политического сообщества со странами, не входящими в состав ЕС. Политик уверен в том, что европейскому региону требуется такая структура, которая поможет развивать сотрудничество по геополитике, энергетике, транспорту с теми государствами, с которыми невозможна настолько тесная интеграция, которая присутствует внутри Евросоюза.

Макрон: ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество.

Фото и видео: European Commission