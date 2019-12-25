Макрон: ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество

Глава Франции обозначил границы нового формата, предложенного странам для сотрудничества с ЕС.

ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество. Соответствующее заявление на пресс-конференции в Брюсселе по результатам второго дня саммита Евросоюза сделал французский лидер Эмманюэль Макрон. Он добавил, что в будущем новая европейская инициатива пригласит к участию страны "Исландии до Украины". Первое мероприятие в формате состоится в период председательства Чехии в ближайшие полгода.

Мы проработаем темы для повестки, которые было бы интересно обсудить. Мы пригласим страны от Исландии до Украины. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик уточнил, что европейские приглашения направят членам Европейской экономической зоны, а также странам, выбравшим свой политический курс на евроинтеграцию в Брюсселем, а также государствам Восточного партнерства. В последний формат входят бывшие советские республики. Эмманюэль Макрон заметил, что граница предполагаемого европейского политического сообщества на восточном фланге региона "пройдет по границам Украины и Молдавии". Таким образом он исключил из перечня Россию.

Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России.

Фото и видео: European Commission