Французский политический лидер Эммануэль Макрон считает, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе больше не является нейтральным посредником в мирному урегулировании регионального конфликта на украинской территории, так как теперь "поддерживают Киев". Соответствующее заявление иностранный президент из Парижа западным журналистам во время пресс-конференции, созванной по итогам франко-итальянского саммита в городе Антибе.
США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами... предоставление военной помощи... и санкции против России.
Эмманюэль Макрон, глава Франции
Глава Елисейского дворца отмечает, что в последнее время наблюдается сближение европейской и американской позиций по вопросу украинского кризиса. Ранее глава Франции упоминал о том, что коллективный Брюссель не может быть посредником в вооруженном конфликте между Киевом и Москвой, так как поддерживает власти с Банковой улицы и находятся на их стороне.
Макрон заявил о смене взглядов Трампа на украинский конфликт.
Фото: YouTube / Emmanuel Macron
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