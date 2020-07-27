Макрон: США больше не являются нейтральным посредником по Украине

Во Франции уверены, что Вашингтон введет больше санкций против Москвы.

Французский политический лидер Эммануэль Макрон считает, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе больше не является нейтральным посредником в мирному урегулировании регионального конфликта на украинской территории, так как теперь "поддерживают Киев". Соответствующее заявление иностранный президент из Парижа западным журналистам во время пресс-конференции, созванной по итогам франко-итальянского саммита в городе Антибе.

США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами... предоставление военной помощи... и санкции против России. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Глава Елисейского дворца отмечает, что в последнее время наблюдается сближение европейской и американской позиций по вопросу украинского кризиса. Ранее глава Франции упоминал о том, что коллективный Брюссель не может быть посредником в вооруженном конфликте между Киевом и Москвой, так как поддерживает власти с Банковой улицы и находятся на их стороне.

Макрон заявил о смене взглядов Трампа на украинский конфликт.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron