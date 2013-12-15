Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией

Президент рассказал, что РФ хочет еще больше накалить конфликт на Украине.

Франция не находится в состоянии войны с Россией. Об этом во время своего возвращения с 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН местным журналистам с телеканала BFM TV сообщил глава государства Эмманюэль Макрон. Политик отметил, то Париж продолжает военную поддержку киевского режима, но при этом сохраняет дипломатический курс на контакты с Москвой. Президент дал интервью с борта самолета, вылетающего из Нью-Йорка.

Я думаю, что наш долг заключается в продолжении поддержки Украины, чтобы она могла защищать свою территорию, хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик отметил, что российская сторона приняла решение перейти к новому этапу эскалации конфликта на Украине, объявив о своем решении ввода частичной мобилизации, а также напоминании Владимира Путина о том, что РФ обладает опасными видами вооружений. Франция призывает помогать сопротивлению на Украине и восстановлению государственных позиций Киева.

Макрон призвал отказаться от деления мира на блоки и альянсы.

Фото и видео: YouTube / BFMTV