Макрон: Франция будет работать над восстановлением мира между Арменией и Азербайджаном

В Париже призвали решить вопрос с демаркацией границы между Баку и Ереваном в политическом ключе.

Эмманюэль Макрон заявил о том, что Франция будет работать над восстановлением мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом политик рассказал на личной встрече исполняющему обязанности главы правительства Еревана Николу Пашиняну. Стороны обсудили вопросы по развитию диалога в Париже.

Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации...в связи с недавними событиями на границе, делимитация границы должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Известно, что в списке тем для обсуждения также значится предоставление гуманитарной помощи и экономическое сотрудничество между Парижем и Ереваном. Макрон напомнил о необходимости сохранения культурного наследия в Нагорном Карабахе. Политик призвал Армению и Азербайджан освободить всех пленных.

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Видео: YouTube / Լուրեր