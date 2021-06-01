Макрон: Франция будет работать над восстановлением мира между Арменией и Азербайджаном

Эмманюэль Макрон заявил о том, что Франция будет работать над восстановлением мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом политик рассказал на личной встрече исполняющему обязанности главы правительства Еревана Николу Пашиняну. Стороны обсудили вопросы по развитию диалога в Париже.
Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации...в связи с недавними событиями на границе, делимитация границы должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Известно, что в списке тем для обсуждения также значится предоставление гуманитарной помощи и экономическое сотрудничество между Парижем и Ереваном. Макрон напомнил о необходимости сохранения культурного наследия в Нагорном Карабахе. Политик призвал Армению и Азербайджан освободить всех пленных.
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