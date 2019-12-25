Изменения заработают с 2022 года.

Россиянам назвали новые правила получения шенгенской визы. Информация опубликована на официальном сайте Ассоциации туроператоров России. Эксперты ссылаются на новое постановление ЕС. Иностранцы расширят Визовую информационную систему, в которой находятся сведения о заявителях, подавших документы на визу.

В частности, теперь в VIS будут храниться данные о краткосрочных и долгосрочных визах, а также о временном виде на жительство. Это связано с тем, что данные документы дают право гражданам свободно передвигаться по территории Шенгенской зоны.

Для подачи заявления на шенгенскую визу гражданам РФ потребуется цифровая фотография, в дополнение к бумажной версии. В европейской системе VIS будет сохранена информация с биографическими данными заявителя, взятая из его заграничного паспорта или другого документа, подтверждающего личность. Нововведения коснутся и сдачи дактилоскопии изменились. Отпечатки пальцев потребуется предоставить детям с шести лет. От данной процедуры освобождаются граждане, которым исполнилось 75 лет и старше.

Изменения могут вступить в силу с 2022 года. На данный момент многие страны ЕС приостановили выдачу виз иностранцам из-за пандемии.

Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону.

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