Во Франции считают, что ЕС должен стать безопасной зоной.

Эмманюэль Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону. Об этом президент Франции рассказал во время пресс-конференции по итогам заседания Евросоюза. Политик призвал коллег усилить контроль на внешних границах ЕС. Он также выступил за создание Европейского совета внутренней безопасности.

Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что 10 ноября Эмманюэль Макрон принимал в Елисейском дворце канцлера Австрии Себастьяна Курца. После этого французский и австрийский политики, а также канцлер Германии Ангела Меркель, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли участие в видеоконференции, посвященной ответу Европы на террористические угрозы.

В Ницце прошла церемония в память о погибших при теракте.

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