Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не удивлен решением Макгрегора.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры. Об этом бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата заявил в своём Twitter-аккаунте.

Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие Конор Макгрегор, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата.

Отметим, что ранее Макгрегор дважды "уходил" из спорта. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не удивлен решением бойца. По его словам, "ему не нужно драться, если он хочет отдохнуть и уйти".

Ранее мы сообщали о том, что болельщики не смогут присутствовать на выездных матчах клубов РПЛ.

Видео:ESPN/YouTube