Болельщики не смогут присутствовать на выездных матчах клубов РПЛ

Клубы изучили регламент проведения оставшихся матчей сезона.

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) совместно с клубами обсудили подготовку к возобновлению нынешнего сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба турнира на официальном сайте.

В ходе совещания клубами был изучен регламент возобновления тренировочного процесса и проведения оставшихся игр. Зрители смогут посетить матчи, если в регионах власти снимут установленные ограничения на проведения массовых и спортивных мероприятий. Однако болельщики не смогут присутствовать на выездных встречах своих клубов.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев говорил, что болельщики не смогут посетить выездные матчи.

Видео: YouTube / Ultras Show