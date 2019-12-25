Гендиректор "Зенита" заявил, что болельщики не смогут посетить выездные матчи

Команда Сергея Семака проведет как минимум пять игр на выезде.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью агентству ТАСС поделился мнением о том, смогут ли болельщики сине-бело-голубых поддерживать команду на оставшихся выездных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

28 мая стало известно, что Роспотребнадзор одобрил возможность доиграть нынешний сезон со зрителями. При этом трибуны стадионов разрешат заполнить максимум на 10 процентов.

Конечно, есть традиции, и не хочется от них отказываться. Но пока по гостевому сектору никаких решений и предложений мы не видели. И, возможно, выездной поддержки не будет, поскольку перемещение людей вызывает дополнительные риски. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Отметим, что "Зенит" сыграет на выезде в РПЛ против ЦСКА, "Тамбова", "Краснодара", "Ахмата" и "Ростова". Также остается под вопросом место проведения полуфинального матча на Кубок России против "Спартака".

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Сезон официально возобновится 21 июня.

Ранее гендиректор "Зенита" рассказал, как в клубе распределят билеты на матчи РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru