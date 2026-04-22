Макгрегор: дефицит вооружения ставит США в проигрышное положение перед Ираном

Экс-советник в Пентагоне напомнил о том, сколько оружия США потратили на Ближнем Востоке из-за конфликта с Ираном.

Дефицит вооружения ставит американскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе в проигрышное положение перед Ираном. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что уже сейчас у Пентагона фиксируется нехватка ракет класса "земля-земля". Такой вид вооружения американские военнослужащие потратили в районе одной тысячи только за первые три недели конфликта с Тегераном.

Большую часть, честно говоря, за неделю. <…> Что ж, картина мрачная. <…> Не знаю, осталось ли у нас что-нибудь, что можно было бы разместить на земле. Возможно, мы заберем то, что осталось по всему миру. Но суть в том, что иранцы находятся в лучшем положении, чем мы. Это не значит, что они победят. Это значит, что мы проиграем. Дуглас Макгрегор, эксперт

Ранее Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил общественность о том, что Вашингтон рискует остаться без собственных ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время вооруженного конфликта на Ближнем Востоке с Ираном. Западные аналитики утверждают, что на восстановление таких запасов в США уйдет несколько лет.

