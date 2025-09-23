Макгрегор: США не одержат победу, потому что воюют старыми методами

Эксперт объяснил, что Иран отвечает на угрозу современными методами.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не сможет одержать победу над иранским руководством поскольку используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего. Соответствующее заявление в интервью для подполковника ВС США в отставке Дэниела Дэвиса сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист уточнил, что попытки Вашингтона нанести поражение Тегерану, применяя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу.

Военная победа. Что выиграют США? Неужели это сценарий с линкором "Миссури", когда иранцы поднимаются на борт линкора, стоящего где-то в Персидском заливе, и сдаются Дональду Трампу? Это все чепуха.... Они могут выпустить все ракеты до последней, но в итоге обнаружат, что это ничего не дало. Дуглас Макгрегор, эксперт

Иностранный специалист заметил, что американские военнослужащие пытаются вести войну так, как они это делали, по крайней мере, с 1944 года. Речь идет о старом подходе к конфликтам. Но на этот раз Пентагон столкнулся с противником, который ведет против оппонентов войну будущего или войну XXI века. Речь идет о сопротивлении при помощи ракет, беспилотных и пилотируемых систем. Все эти средства используются Тегераном понемногу, но при этом с максимальной точностью, контролем и постоянным наблюдением.

Экс-советник Пентагона не верит в быстрый выход из конфликта с Ираном.

