Макговерн: Рубио и Вэнс могут отвернуться от Трампа из-за провала в Иране

Реймонд Макговерн заметил, что крысы побегут с тонущего корабля.

Американский государственный секретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут отвернуться от президента-республиканца Дональда Трампа из-за провала операции против Ирана на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Реймонд Макговерн. Западный аналитик заметил, что сейчас израильское руководство поставило лидера Белого дома в непростое положение, так как фактический политический деятель оказался "между молотом и наковальней".

Знаете, все действительно зависит от того, что Трампу говорят и кто ему это говорит. Большинство здравомыслящих людей это понимают. Насколько вероятно, что Рубио, Хегсет или даже Вэнс ему это говорят? Не знаю. Но можно было бы ожидать, что они спрыгнут с этого тонущего корабля, как крысы. Реймонд Макговерн, эксперт США

