Реймонд Макговерн считает, что глава Украины говорит ложь о существовании в стране "небесного щита".

Ложь украинского президента Владимира Зеленского о "небесном щите" может привести к военному перевороту внутри страны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Реймонд Макговерн.

Каждый день гибнут сотни украинских военнослужащих. Так что же делает Зеленский? Он продолжает выдумывать небылицы. Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его с власти. Реймонд Макговерн, эксперт США

Иностранный специалист обратил внимание на то, что глава киевского режима стал чаще рассказывать в видеообращениях к нации оо "небесном щите" Вооруженных сил Украины. Эта система якобы состоит из западных противовоздушных комплексов и авиации, которые якобы не позволяют российским военнослужащим наносить удары по целям, расположенным на территории Украины. "Его уберут". Реймонд Макговерн подчеркнул, что на самом деле страна не обладает ресурсами, которые способны отражать атаки, поэтому Владимир Зеленский лжет миру ради отчаянной попытки добиться от стран коллективного Запада дальнейшей военной поддержке. По мнению экс-аналитика ЦРУ, такой шаг может дорого стоить политику, так как его слова не совпадают с реальностью. Он не исключил, что собственные люди главы Украины пойдут против него.

Экс-аналитик ЦРУ описал будущие Зеленского тремя словами.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom