Реймонд Макговерн рассказал о странном поведении президента Украины.

Бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom описал будущее украинского президента Владимира Зеленского словами об изгнании этого политика. Такое предложение иностранный специалист выдвинул в связи с затяжной рабочей поездкой главы киевского режима по европейскому региону. Эксперт полагает, что Зеленский может беспокоиться за собственную безопасность в своей стране, поэтому совершает эти официальные визиты. Реймонд Макговерн также обратил внимание на то, что в последнее время за украинским лидером наблюдается странное поведение. Он не исключил, что тот может принимать запрещенные наркотические вещества.

Нельзя исключать, что Зеленский мог бы сформировать правительство в изгнании в Лондоне. Подобное уже случалось ранее в истории. Владимир Зеленский, президент Украины

Экс-сотрудник ЦРУ заявил об обмане Зеленского про отношения с Россией.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom