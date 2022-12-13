Реймонд Макговерн напомнил о предвыборной кампании украинского президента.

Украинский президент Владимир Зеленский нарушил свое предвыборное обещание об улучшении отношений с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший аналитик ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Реймонд Макговерн. Эксперт пояснил, что также глава государства обещал своим избирателям стабилизировать ситуацию на Донбассе и обращался к местным нацистским формированиям, которые в свою очередь занимались обстрелами русскоязычного населения страны. Владимир Зеленский просил бойцов покинуть территорию, однако в ответ получил от них вопрос: "Ты кто, черт возьми, такой?". В ЦРУ сочли, что нацбаты Украины отреагировали на просьбу политика без особого энтузиазма.

Когда Зеленский баллотировался в президенты, он сделал акцент на улучшении отношений с Россией. Он получил абсолютное большинство голосов, результаты были очевидными. Реймонд Макговерн, экс-сотрудник ЦРУ

Экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся из-за планов Нуланд на Крым.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner