Реймонд Макговерн считает нелепыми высказывания дипломата из Госдепа США.

Планы заместителя американского государственного секретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд по "демилитаризации Крыма" нелепы. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн. Он рассмеялся от высказываний дипломата. По мнению эксперта, подобными фразами администрация президента Джо Байдена загоняет себя все больше и больше в проблемы.

Да ладно! Она не сможет его демилитаризировать. Байдену нужно проснуться или кому-то следует его разбудить и сказать: "Слушай, Джо, эти ребята как бы загоняют тебя во все большие и большие проблемы. Ты правда хочешь третьей мировой? Реймонд Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Ведущий проекта согласился с гостем. Он отметил, что Виктория Нуланд живет в другом мире, а российский президент Владимир Путин, по его мнению, вероятнее "станцует на Тайм-сквер", чем согласится на демилитаризацию территории полуострова и вывод с него Вооруженных сил РФ.

Херш заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom