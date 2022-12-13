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Херш заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева

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Американец оценил готовность американцев вступить в боевые действия.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил о том, что власти США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения киевского режима. Об этом эксперт рассказал в ходе выступления на официальном мероприятии при неправительственной организации "Комитет за республику". Гость не стал раскрывать собственные источники информации, однако они говорят о возможности варианта прямого вмешательства в боевые действия в европейском регионе, если Россия начнет выигрывать в своей специальной военной операции.

Мне говорят, игра будет такая - "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. <...> Это мы воюем с россиянами.

Сеймур Херш, журналист США

Публицист напомнил зрителям о разгроме советскими войсками немецких фашистов под Сталинградом.Он заметил, что невозможно серьезно хотеть ввязываться в драку, так как американцы не подготовлены к этому.

Сеймур Херш: Шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари.

Фото и видео: YouTube / Consortium News

Теги: всу, нато, сеймур херш
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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