Журналист рассказал об амбициях Уильяма Бернса.

Шеф Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс метит в американские государственные секретари. Соответствующее мнение в эфире подкаста Radio War Nerd высказал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По мнению эксперта, Бернс намерен занять должность следующего руководителя внешнеполитического ведомства США. Гость программы задался вопрос о том, поможет ли активная роль Бернса в диверсии с "Северными потоками" в Балтийском море в достижении цели по занятию должности в Госдепе.

Я знаю, что он хочет стать госсекретарем, возможно, в новой администрации. Это может, но я не знаю точно, откроет ли это двери для этого джентльмена. Сеймур Херш, журналист

Расследование Херша, которое тот разместил в собственном блоге, было практически проигнорировано ведущими западными СМИ, а власти Белого дома и Госдепа повторили, что не имеют отношения в прошлогодним взрывам российской энергетической инфраструктуры, которые произошла на дне моря.

Сеймур Херш заявил, что американские СМИ освещают конфликт на Украине не точно.

Фото и видео: YouTube / Radio War Nerd

