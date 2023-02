Автор статьи о расследовании по диверсии на "Северных потоках" оценил позицию западных журналистов по украинскому кризису.

Лауреат Нобелевской премии Сеймур Херш заявил, что американские СМИ освещают конфликт на Украине не точно. В ходе подкаста для канала War Nerd эксперт уточнил, что The New York Times и The Washington Post предоставляют читателям не те данные, которые реально соответствуют тому, что происходит на земле. Ранее специалист опубликовал расследование о том, что диверсию на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" устроили американские военные по распоряжению президента Джо Байдена.

Я слышу о том, что происходит, от моих друзей и контактов. Это отличается от того, о чем я читаю в прессе. У России еще более 350 тыс. регулярных военнослужащих, которые даже не участвуют в конфликте Сеймур Херш, эксперт

Гость эфира не стал уточнять, что имеет в виду, но на вопрос ведущего, значат ли его слова, что конфликт развивается не так хорошо для киевского режима, как пытаются представить западные СМИ, он ответил утвердительно.

Фото и видео: YouTube / Radio War Nerd