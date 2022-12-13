Эксперты прокомментировали новое расследование подрыва "Северных потоков"

Инцидент подробно рассмотрел журналист Сеймур Херш.

Недавнее расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша относительно теракта на "Северных потоках" напрямую обвиняет в инциденте США, а также Норвегию, которая, по версии представителя СМИ, выступила в качестве помощника. С ситуацией ознакомился Telegram-канал "Мейстер".

По имеющейся у него информации, теракт начали обсуждать в США еще в декабре 2021 года, но долго на него не решались, боясь оставить след, который привел бы к катастрофическим последствиям.В итоге, наилучшим способом была признана установка взрывчатки с дистанционным управлением под прикрытием учений BALTOPS22. Ее активация была осуществлена позже при помощи сброшенного норвежцами гидролокационного буя, который передал сигнал на взрывные устройства. эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Телеграмеры отметили, что версия звучит правдоподобно, но её почти невозможно доказать, так как в случае вины американцы постарались замести следы.

Ранее эксперты прокомментировали конфликт школьниц в Химках с поножовщиной.

Фото: сайт "Газпрома"