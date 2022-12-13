Эксперты прокомментировали конфликт школьниц в Химках с поножовщиной

Девочка нанесла своей однокласснице множественные ранения из-за ссоры.

Недавно в подмосковных Химках школьница порезала свою сверстницу ножом в ходе конфликта. По данным ряда СМИ, ссора случилась из-за компьютерной игры. Страшный инцидент прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста поставили под сомнение адекватность родителей нападавшей. По их данным, напавшую девочку назвали именем игрового персонажа. Школьница не понесёт наказания за содеянное, поскольку ещё не достигла возраста уголовной ответственности.

Телеграмеры уверены, что для избежания подобных случаев необходимо расширение диапазона возможных последствий для родителей за тяжелые проступки малолетних детей. Также стоит расширить права школ в отношении учеников, полагают эксперты

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Фото: Piter.TV