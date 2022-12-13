Эксперты оценили развитие личного электротранспорта в Москве

В столице уже работают первые станции для зарядки электрокаров.

Несмотря на мнение о том, что электромобили в РФ не станут популярными с учётом высокой стоимости и низкой температуры зимой, сфера начала постепенное развитие в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, в столице уже установлены первые станции для зарядки электрокаров. Из них сформирована полноценная городская сеть, которая ранее была представлена только электробусами. Сейчас по Москве курсирует более 1 тыс. единиц общественного транспорта. Кроме того, в городе началось производство специальной модели "Москвича":

Вместе с третьей моделью легендарного отечественного были представлены и "Москвичи-3Е" (Три "Е"), производство которых уже началось. Пока из нашего там только основы, узловая сборка, но уровень локализации можно увеличить и самим начать производить все составные части. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Боррель заявил об оказании поддержки ЕС российским СМИ-иноагентам.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

