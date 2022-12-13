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Боррель заявил об оказании поддержки ЕС российским СМИ-иноагентам: мнение экспертов
Сегодня, 15:57
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Боррель заявил об оказании поддержки ЕС российским СМИ-иноагентам: мнение экспертов

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По словам главы европейской внешнеполитической службы, помощь оказывается в практическом ключе.

Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сделал заявление о поддержке российских СМИ, которые были признаны на родине иноагентами. Политик отметил, что не может раскрывать все детали, однако ЕС оказывает таким изданиям помощь "в практическом ключе". Высказывание прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, статус иноагента у ряда СМИ подтверждает получение поддержки из-за рубежа. Слова Борреля говорят о том, что существование таких изданий во многом держится на финансировании из-за рубежа. 

Ранее мы сообщили о том, что Грузии грозят последствиями за возобновление авиасообщения с РФ.

Фото : European Commission

Теги: мейстер, страны ес
Категории: Лента новостей, Новости России,

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