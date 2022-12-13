Грузии грозят последствиями за возобновление авиасообщения с РФ: мнение экспертов

Авторы Telegram-канала "Мейстер" подчеркнули, что в пятёрку главных партнёров Тбилиси по внешнеторговому обороту не входит ни одна европейская страна.

Страны Евросоюза предупредили Грузию о последствиях в случае возобновления авиасообщения с Россией. Информацию прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты рассмотрели статистику основных партнёров Тбилиси по внешнеторговому обороту за первое полугодие 2022 года. На первом месте списка расположилась Турция, затем – Россия, Китай, Азербайджан, США и Армения. Первая страна ЕС (Болгария) появляется только на седьмой строчке. После неё идут Германия, Украина и Румыния.

Таким образом, в первой пятёрке грузинских партёров нет представителей Евросоюза, а в первой десятке их всего 3, подчеркнули эксперты. При этом объем торговли с одной РФ превышает весь объем торговли с ними.

Ранее мы сообщили о том, что Западные источники предположили, кто виноват в подрыве "Северных потоков".

Фото: Piter.TV