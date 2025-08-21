Рэй Макговерн объявил итог, который ждет совместное военное сотрудничество Лондона и Киева.

Москва сможет уничтожить украинский завод по сборочному производству ракет. Такой информацией в эфире YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт заметил, что реакция российского руководства на появление у киевского режима ракет, которые сейчас создают при активном участии британских инженеров, не будет носить чрезмерный характер. В США уверены, что Лондон получит по заслугам, но он сомневается в том, что Кремль решит отправить туда ракету среднего радиуса действия "Орешник".

Завод по их производству на Украине будет уничтожен, как говорится, подчистую. Знаете, русские расценивают это как мелочь. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что в августе 2025 года Владимир Зеленский утверждал, что массовое производство боевых снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается на Украине к началу 2026 года.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom