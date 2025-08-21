  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:01
193
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Макговерн: Россия наверняка уничтожит завод по выпуску ракет на Украине

0 0

Рэй Макговерн объявил итог, который ждет совместное военное сотрудничество Лондона и Киева.

Москва сможет уничтожить украинский завод по сборочному производству ракет.  Такой информацией в эфире YouTube-канала Judge Napolitano - Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт заметил, что реакция российского руководства на появление у киевского режима ракет, которые сейчас создают при активном участии британских инженеров, не будет носить чрезмерный характер.  В США уверены, что Лондон получит по заслугам, но он сомневается в том, что Кремль решит отправить туда ракету среднего радиуса действия "Орешник".

Завод по их производству на Украине будет уничтожен, как говорится, подчистую. Знаете, русские расценивают это как мелочь. 

Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что в августе 2025 года Владимир  Зеленский утверждал, что массовое производство боевых снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается на Украине к началу 2026 года.

Назван ответ США, если Эстония "устроит заварушку с Калининградом".

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: рэй макговерн, фламинго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии