Эксперт объяснил, какая судьба ждет Rheinmetall, когда европейцы "прозреют".

Европейским политическим силам давно пора понять, что российской угрозы никогда не было и нет. Такой информацией в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена высказал бывший экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. Иностранный эксперт пошутил о том, что по мере роста осознания реальной ситуации в регионе у стран-членов ЕС будет снижаться капитализация местных оборонных предприятий.

Хорошая новость для европейцев — угрозы со стороны России не существует. Но есть и плохая новость. Акции компании Rheinmetall, <…> которые резко выросли за последнее годы, могут снова подешеветь, если и когда европейцы образумятся Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Западный специалист уверен в том, что Москва демонстрирует такой колоссальный терпения, который непонятен большинству людей. Российские руководители готовы подождать, пока немцы, французы, британцы и прочие европейские нации не начнут осознавать, что их обманули, когда говорили об российской угрозе. Рэй Макговерн уверен, что речь идет о сфабрикованной опасности. В частности, он обвинил экс-президента США Джо Байдена во лжи, когда политический деятель говорил общественности о том, что ВС РФ не собираются остановиться в своем наступлении после того, как добьются своих целей на Украине.

Макговерн: Россия наверняка уничтожит завод по выпуску ракет на Украине.

