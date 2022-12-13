Макдэвид забил 300-й гол в НХЛ

Канадец помог "Эдмонтону" обыграть "Лос-Анджелес".

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид установил новый рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса" его команда добилась победы со счетом 2:0. Канадец стал автором второй заброшенной шайбы. Она стала для него 300-й за всю карьеру в НХЛ. Для этого ему понадобилось 563 матча. Быстрее него этой отметки достигли Александр Овечкин (473 матча) и Стивен Стэмкос (550 матчей).

В нынешнем сезоне НХЛ Коннор Макдэвид возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. На его счету 61 шайба и 83 передачи в 76 играх.

Ранее мы сообщали, что Барбашев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET