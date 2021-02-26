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Макаревич заявил, что россияне ему полностью безразличны

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Артист не планирует возвращаться в Россию.

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что россияне ему полностью безразличны. Соответствующее заявление артист сделал во время интервью для YouTube-канала "ГВОЗДИ". Во время ответа на один из вопросов ведущего гость шоу высказался о своем отношении к гражданам страны. Макаревич уточнил, что россияне не вызывают у него лично никаких эмоций, кроме как безразличия.

Меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются ученые, пусть разбираются медики. Что такое происходило с этими людьми последние несколько сотен лет. Я не хочу даже в этом копаться.

Андрей Макаревич, музыкант

Основатель группы "Машина времени" добавил, что не планирует свое возвращение в Россию и не хочет писать песни в связи с последними событиями и украинским кризисом.

Rammstein включили песню Олега Газманова на концерте в Эстонии.

Фото и видео: YouTube / ГВОЗДИ

Теги: андрей макаревич, машина времени
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Музыка,

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