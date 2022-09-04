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Макаревич* спел песню под гитару о признании иноагентом

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Музыкант отметил, что у иноагента жизнь опасна и трудна.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* спел песню под гитару о признании иноагентом. Он опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале.

В своей песне музыкант отметил, что у иноагента жизнь опасна и трудна. По его словам, иноагент не может "ни бухать, ни есть, ни спать, подавлять желания, чтобы тайно выполнять тайное задание". Также Макаревич* в шутку отметил, что в новом статусе есть большая финансовая выгода.

Ранее мы сообщали, что Билан посвятил клип "Крылатые качели" детям Донбасса.

Видео: Telegram / Андрей Макаревич*

* – признан в РФ иностранным агентом

Теги: андрей макаревич, иноагент, песня
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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