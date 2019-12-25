Билан посвятил клип "Крылатые качели" детям Донбасса

Певец почтил память погибших детей, для которых не прозвенит звонок на 1 сентября.

Российский певец Дима Билан посвятил клип "Крылатые качели" на композицию автора Юрия Энтина погибшим детям Донбасса. Ролик опубликован на официальных ресурсах артиста. В кадре исполнитель стоит перед зажженными свечами, которые напоминают о безвременно ушедших малышах. В комментариях к видео пользователи социальных сетей признались в том, что у них пробежали мурашки от клипа. Многие не смогли сдержать слез, вспоминая жертв. Поклонники творчества Билана поблагодарили музыканта за важный посыл.

Клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок. Дима Билан, певец

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Фото и видео: YouTube / bilanofficial