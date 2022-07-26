Rammstein включили песню Олега Газманова на концерте в Эстонии

В соцсетях не исключают, что музыка была просто наложена на кадры выступления немецких артистов.

На концерте немецкой рок-группы Rammstein в Эстонии прозвучала песня певца и композитора Олега Газманова "Вперед, Россия!". Об этом сообщили местные СМИ, комментируя выступление иностранного коллектива в Таллине. Журналисты прокомментировали инцидент, который предположительно зафиксирован на территории европейской столицы 20 июля в рамках регионального турне артистов из Германии. Музыканты использовали в шоу запись композиции российского коллеги от 2015 года.

Журналисты из издания "Культура" предположили, что таким образом Rammstein выступили в поддержку России в рамках проводимой специальной военной операции на Украине. Пользователи социальных сетей не исключили, что на самом деле запись песни Олега Газманова было наложено на кадры выступления музыкантов. Артисты ситуацию на текущий момент не комментировали.

Билли Айлиш на концерте в Германии поцеловала флаг Украины.

Фото и видео: YouTube / Andra Puls