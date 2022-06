Артистка поддержала страну из-за украинского кризиса.

Американская певица Билли Айлиш на концерте в Германии поцеловала флаг Украины. Инцидент зафиксирован на территории немецкого города Бонн. Девушка исполнила свою композицию с названием I donʼt know, I just wish I wasnʼt breathing, держа в руках национальный флаг Украины. Этот флаг иностранка якобы получила от украинской артистки Jerry Heil. Эпизод с выступлением Айлиш в Бонне попал на запись фанатов, а дальше - распространился по социальным сетям.

Напомним, что в середине мая 2022 года на международном конкурсе "Евровидение-2022" победила украинская группа Kalush Orchestra. После этого музыкальная группа выпустила клип на победную песню, связанную также с кризисом в их стране.

Группа Rammstein развернула украинский флаг на концерте в Швейцарии.

Фото и видео: соцсети